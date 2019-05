Der Vorstand der EVN AG hat beschlossen, maximal 188.000 der eigenen Aktien im Laufe des dritten Kalenderquartals des Jahres 2019 an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie bestimmter verbundener Unternehmen auszugeben. Die Ausgabe erfolge an Mitarbeiter, welche aufgrund einer Betriebsvereinbarung Anspruch auf eine Sonderzahlung haben und vom diesbezüglichen Wahlrecht Gebrauch machen. Bei der EVN AG besteht derzeit kein Aktienoptionsprogramm. Auf Basis von früheren Aktienrückkaufprogrammen hält die EVN aktuell 1.883.824 eigene Aktien, die einem Anteil von 1,05 % am Grundkapital entsprechen.

Den vollständigen Artikel lesen ...