Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS oder CCUS) wird von den Vereinten Nationen1 als notwendige und einsatzbereite Technologie im Hinblick auf eine dringend erforderliche Abschwächung des Klimawandels bezeichnet. Sie wird in dieser Woche im Rahmen von Clean Energy Ministerial (CEM) im Detail vorgestellt und erörtert werden. CEM ist ein globales Treffen internationaler Energieminister mit dem gemeinsamen Ziel, Technologie für saubere Energie zu fördern, Gelerntes und Best Practices zu teilen und den Übergang zu einer globalen sauberen Energiewirtschaft voranzubringen.



Im Rahmen von CEM treten u. a. Persönlichkeiten wie Rick Perry, dem US-Energieminister, Fatih Birol, dem Leiter der Internationalen Energieagentur, Michal Krutyka, dem polnischen Energieminister und Präsident von COP24 als Fürsprecher von CCS auf. Die beiden Hauptveranstaltungen finden am Mittwoch, 29. Mai, im Vancouver Convention Centre statt.



Es ist international anerkannt, dass endgültiger Handlungsbedarf besteht, um die Welt besser in die Lage zu versetzen, die Klimakrise zu bewältigen. Bei CCS im großen Stil können Treibhausgasemissionen in wesentlichem Umfang reduziert werden. Das International CCS Knowledge Centre steht an der Spitze eines offenen weltweiten Austauschs von Best Practices für CCS. Mit einer Podiumsdiskussion auf hoher Ebene, bei der es um eine Reduzierung von Kosten und Risiken geht, dem Angebot eines Pavillons im Zeichen von CCS beim Innovation Showcase von CEM sowie einer Führung durch die CCS-Anlage Boundary Dam 3 in Saskatchewan in Kanada für die Teilnehmer im Anschluss an CEM, unterstreicht das International CCS Knowledge Centre dass CCS für ernsthafte Bemühungen um Emissionsreduzierung weltweit unverzichtbar ist.



Trotz seiner nachweislichen Erfolge und Zugänglichkeit leidet CCS unter dem Ruf, vermeintlich hohe Kosten nach sich zu ziehen, und es wird somit nicht genügend in diese Technologie investiert. Im Zuge von Innovationen für die zweite Generation2 der Technologie sind die Kosten je abgeschiedener Tonne Kohlendioxid (CO2) nachweislich um 67 % gesunken. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Investitionen. Im Rahmen von CEM wird der Schwerpunkt der CCS-Veranstaltungen auf den wichtigsten Bedingungen liegen, die zur Finanzierung der nächsten Welle von CCS-Projekten erforderlich sind.



Die CCUS-Initiative von CEM beginnt mit einer Ministersitzung mit dem Titel: Gemeinsam CCUS beschleunigen - Finanzierung als zentrales Element für den Erfolg von sauberer Energie. Sie bildet den Startschuss für die Gespräche rund um CCS. Darauf folgt eine tiefgehende Analyse der Hürden und Möglichkeiten im Rahmen einer Podiumsdiskussion, die vom International CCS Knowledge Centre und ClearPath gemeinsam veranstaltet wird und den Titel "Förderung von CCUS - eine eingehende Analyse zur Kosten- und Risikosenkung" trägt.



"Wir vom International CCS Knowledge Centre sind wir stolz darauf, CCS und seine wichtige Rolle für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu präsentieren. Dabei sollen aktiv das Erreichen globaler Klimaziele unterstützt sowie zur wirtschaftlichen Stabilität beigetragen werden. CCS ist bewährt, zuverlässig und jetzt kostengünstiger. Die Technologie ist einsatzbereit und für die Welt konzipiert."



- Mike Monea, Präsident und CEO, International CCS Knowledge Centre



Eine vollständige Liste aller CCS-Veranstaltungen bei CEM finden Sie hier (https://ccsknowledge.com/about/events/clean-energy-ministe rial--mission-innovation).



1 CCS gilt als unverzichtbar für drei der vier Möglichkeiten, um die globale Erwärmung in einem Rahmen von 1,5 Grad Celsius zu halten; siehe hierzu die regierungsübergreifende Podiumsdiskussion zum Klimawandel der Vereinten Nationen: "Globale Erwärmung um 1,5 Grad Celsius (https://report.ipcc.ch/sr15/)



2 Die CCS-Machbarkeitsstudie von Shand (https://ccsknowledge.com/resources/2nd-generation), eine Studie der 2. Generation, zeigt, dass ein CCS-System in Shand im Vergleich zum CCS-Projekt Boundary Dam (BD3) mit 67 % weniger Kapitalkosten pro erfasster Tonne CO2 auskommen sowie Einsparungen von bis zu 92 % im Hinblick auf die Kapitalkosten für die Anlagenintegration ermöglicht.



GEMEINSAM CCUS BESCHLEUNIGEN Finanzierung als zentrales FÖRDERUNG VON CCUS Eine eingehende Analyse zur Kosten- Element für den Erfolg von sauberer Energie Diese und Risikosenkung Diese Veranstaltung wird die Hürden Sitzung wird dafür sorgen, dass auf Ministerebene ein und Möglichkeiten einer Förderung von CCUS als wichtige Dialog über die wichtigsten Bedingungen für Technologie für eine erhebliche Reduzierung von Investitionen in CCS stattfindet. Sie bietet CEOs und Treibhausgasemissionen beleuchten. Durch den Austausch Führungskräften aus dem Finanzwesen eine Plattform für von Best Practices wurde bewiesen, dass neue Anlagen Gespräche über die unmittelbare Zukunft von CCS, um kostengünstiger sein werden. Die Diskussionsteilnehmer greifbare Fortschritte zu erzielen. 11:00 Uhr - werden Erkenntnisse zu sauberer Energiepolitik, Mittwoch, 29. Mai Konferenzraum Nr. 211 Entscheidungsfindung und Finanzierung teilen. 12:30 Uhr _______________________________________________________ - Mittwoch, 29. Mai International CCS Knowledge Centre Pavilion, Stand 606 _______________________________________________________ John Mingé, ehemaliger Vorsitzender und Präsident, BP Michael Kurtyka, Minister für Energie und Umwelt, COP24 America Rick Perry, Energieminister, (USA) Fatih Birol, President (Polen) Steve Winberg, Assistant Secretary Executive Director, Internationale Energie- Agentur for Fossil Energy, Department of Energy (USA) Khalid (Frankreich) Richard Jackson, President of Occidental Abulief, Chief Negotiator for Climate Agreements, Low Carbon Ventures and SVP of Operations (USA) Gordon Ministry of Energy & Petroleum Resources Salahor, CEO, Wolf Midstream (USA) Khalid Abuleif, (Saudi-Arabien) Tim Thomas, Vice President at Chief Climate Negotiator (Saudi-Arabien) John Loughhead Mitsubishi Heavy Industries (Japan, Niederlassung , Chief Scientist, Dept. for Business, Energy and Houston) Hang Wang, stellvertretender Generaldirektor Industrial Strategy (Vereinigtes Königreich) Yoshihiko Agenda 21 Verwaltungszentrale, Ministerium für Isozaki, Staatsminister, METI (Japan) Ajay Kumar Bhalla Wissenschaft und Technologie (China) Mechthild , Minister, Ministerium für Energie (Indien) Liv Lønnum Worsdorfer, Direktorin für Nachhaltigkeit, Technologie , Staatssekretär, Ministerium für Erdöl und Energie und Zukunft, International Energy Agency (Frankreich) (Norwegen) Amy Pincu, Managing Director, Bank of Cecil Conroy, Director Government Affairs, America Merrill Lynch (USA) Ashok Bhargava, Director of International Brotherhood of Boilermakers (USA) Richard Energy, Asian Development Bank, (Zentral- und Jackson, President of Occidental Low Carbon Ventures Westasien) Jérôme Schmitt, Vorstandsvorsitzender, Oil and SVP of Operations (USA) Rich Powell, CEO, ClearPath and Gas Climate Initiative (Vereinigtes Königreich) (USA) (Co-Moderator der Veranstaltung) Mike Monea, Präsident und CEO, International CCS Knowledge Centre (Kanada) (Co-Moderator der Veranstaltung)



Was ist Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS/CCUS)?



CCS ist eine saubere Technologie, die bei einem Einsatz im großen Maßstab erhebliche Mengen von CO2-Emissionen abscheidet, bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Der Abscheidungsprozess kann wesentliche Emissionsreduzierungen in Branchen wie Stahl, Zement und Energiegewinnung, z. B. Kohle und Erdgas, ermöglichen. Speicherung bzw. Nutzung und Speicherung beziehen sich auf die Verortung des abgeschiedenen CO2. Große Mengen CO2 werden in sehr tiefen geologischen Formationen wie Sandstein oder erschöpften Ölfeldern gespeichert. Weitere Informationen: IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG): Was ist CCS? (https://ieaghg.org/ccs-resources/what-is-ccs)



Über das International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): Das Knowledge Centre ist seit 2016 unter der Leitung eines unabhängigen Vorstands aktiv. Es wurde von BHP und Saskpower eingerichtet, um weltweit das Verständnis und den Einsatz von CCS im großen Maßstab zu fördern, um die Treibhausgasemissionen auf globaler Ebene zu reduzieren. Das Knowledge Centre bietet das nötige Know-how zur Umsetzung großangelegter CCS-Projekten sowie für die CCS-Optimierung. Hierfür werden grundlegende Erfahrungswerte aus der vollständig integrierten CCS-Anlage Boundary Dam 3 sowie der umfassenden CCS-Studie zur zweiten Generation, die als CCS-Machbarkeitsstudie von Shand bekannt ist, eingesetzt. Weitere Informationen: https://ccsknowledge.com/



Jodi Woollam, Head of Communications & Media Relations, jwoollam@ccsknowledge.com, T: +1-306-565-5956 / M: +1-306-520-3710; ccsknowledge.com, +1.306.565.(KNOW)5669 / 198 - 10 Research Drive / Regina, SK S4S 7J7 Kanada



