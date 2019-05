Finanzierung unterstützt SoFi bei seinen laufenden Investitionen in Innovation und beschleunigtes Wachstum

Wie die Qatar Investment Authority (QIA) heute bekannt gab, führt sie eine Eigenkapitalfinanzierung von über 500 Millionen US-Dollar in SoFi, eine mobilorientierte Privatfinanzierungsgesellschaft, an. Ebenfalls an der Finanzierung beteiligt sind bestehende Investoren und SoFi CEO Anthony Noto.

Mit den Finanzmitteln will SoFi seine Investitionen in hohe Innovations- und Wachstumsraten fortschreiben und somit sein Ziel erfüllen, SoFi-Mitgliedern die finanzielle Unabhängigkeit zu verschaffen, die sie zur Realisierung ihrer Ambitionen benötigen. Die Finanzierungsrunde bewertet SoFi mit 4,3 Milliarden US-Dollar auf Pre-Money-Basis und erhöht die Bilanz des Unternehmens auf ein Gesamtkapital von 23 Milliarden US-Dollar.

"Im vergangenen Jahr haben wir hart daran gearbeitet, SoFi von einem schaltergebundenen Kreditinstitut zu einer breit aufgestellten, hauptsächlich mobil genutzten Finanzplattform weiterzuentwickeln, damit die Mitglieder Geld leihen, sparen, ausgeben, investieren und ihr Kapital schützen können", so Anthony Noto, CEO von SoFi. "Wir freuen uns, QIA als neuen Investor und Partner für unsere Mission gewonnen zu haben, unseren Mitgliedern Zugang zu den richtigen Finanzmitteln zu verschaffen."

"Wir sind von SoFis Konzept überzeugt und von ihrem Engagement beeindruckt, eine transformative Finanzplattform zu entwickeln, die den Bereich der Konsumfinanzierung revolutioniert", erklärte Mansoor Al-Mahmoud, CEO von QIA. "Das Team von SoFi hat eine klare, langfristige Vision für sein Geschäft, und wir sind stolz, das Team als Teil unserer umfassenden strategischen Investitionen in Technologie partnerschaftlich zu unterstützen."

Al-Mahmoud ergänzte: "Die heutige Pressemitteilung unterstreicht den wachsenden Fokus von QIA auf Investitionen in den TMT-Sektor. QIA hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, starke Partnerschaften mit Technologie-Unternehmen in den USA und darüber hinaus aufzubauen."

Diese Pressemitteilung folgt einer Reihe von wichtigen Produktfreigaben durch SoFi seit Anfang 2019. Dazu zählen: SoFi Invest, eine Investitionsplattform, einschließlich aktiver Investitionen in Aktien und ETFs (Brokerage), sowie ETFs der SoFi-Marke und automatisierte Investitionen SoFi Money, das die Funktionen von Giro- und Sparkonto in einem neuen, gebührenfreien Konto mit einem effektiven Jahreszins von 2,25 zusammenfasst und über die mobile SoFi-App die Möglichkeit bietet, Geld abzuheben, zu sparen oder zu auszuzahlen. SoFi beteiligt sich außerdem mit seinen Private Student Loans am Kreditgeschäft für Studenten und nahm Anfang diesen Jahres seine Baufinanzierungstätigkeit wieder auf. Wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab, verfügt es über mehr als 700.000 Mitglieder und 7,5 Millionen registrierte Nutzer.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen für derartige Abschlusskonditionen. Wachtell, Lipton, Rosen Katz fungieren bei der Transaktion als Rechtsberater von SoFi. Morgan Stanley ist der Finanzberater und Shearman Sterling der Rechtsberater von QIA.

Über die Qatar Investment Authority (QIA)

Die Qatar Investment Authority ist einer der weltweit führenden Staatsfonds, der zukünftigen Generationen in Katar nachhaltige wirtschaftliche Stärke bietet. Durch die Diversifizierung und Maximierung von langfristigen Anlagen und nachhaltigem Wachstum leisten wir einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung der Qatar National Vision of 2030. Mit unserem globalen und auf unsere Aktionäre fokussierten Engagement sowie unseren nationalen und internationalen Mitarbeitern erfüllen wir höchste Finanzstandards und Investitionsprinzipien. Unsere Investitionen sind sozial, wirtschaftlich und umweltverantwortlich ausgerichtet. Anstatt uns auf kurzfristige Renditen zu konzentrieren, streben wir eine weit gefasste, innovative und ausgewogene Entwicklung an. www.qia.qa

Über SoFi

SoFi hilft Menschen, die finanzielle Unabhängigkeit zu erhalten, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen. Unsere Kredit-, Spar-, Ausgaben-, Investitions- und Sicherheitsprodukte bieten unseren über 700.000 Mitgliedern Werkzeuge für den schnellen Zugang zu den richtigen Finanzmitteln. Die SoFi-Mitgliedschaft ist mit den notwendigen Grundlagen für eine Weiterentwicklung verknüpft, darunter Karriereberater und Vernetzung mit einer lebendigen Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen mit den gleichen Zielen. Weitere Informationen finden Sie unter SoFi.com, oder laden Sie unsere Apps für iOS und Android herunter.

Angaben

SoFi-Kredite sind von der SoFi Lending Corp., NMLS 1121636 ausgegebene Kredite

(www.nmlsconsumeraccess.org) und vom Department of Business Oversight gemäß dem California Financing Law unter der Lizenznummer 6054612 lizenziert.

"SoFi Invest" ist der Markenname für Brokerage-Produkte und -Services, die über SoFi Securities LLC (SFS), Mitglied von FINRA/SIPC angeboten werden. SoFi Money ist ein Produkt von SFS. Beratungsservices werden über SoFi Wealth LLC (SFW), einem bei der SEC registrierten Anlageberater, angeboten. SFS und SFW sind Schwestergesellschaften unter der gemeinsamen Kontrolle von Social Finance, Inc. (SoFi). Weder SoFi noch seine Tochtergesellschaften sind eine Bank.

Investitionen in Wertpapiere sind mit gewissen Risiken verbunden, und es besteht immer die Gefahr, das investierte Geld zu verlieren. Die APEX Clearing Corporation bietet Clearing- und Verwahrungsdienste für alle Wertpapiere. Informationen über SoFi Wealth finden sich auf der Website der SEC in der "Form ADV Part 2 Brochure" des Unternehmens.

SoFi ETFs werden von Foreside Fund Services, LLC vertrieben. Social Finance, Inc. ("SoFi") ist keine mit den Fonds, dem Berater, dem Unterberater, dem Distributor oder deren Tochtergesellschaften verbundene Person. SoFi und/oder seine Tochtergesellschaften, einschließlich SoFi Securities, LLC, treffen keine Investitionsentscheidungen, bieten keine Anlageberatung und fungieren nicht anderweitig als Anlageberater der SoFi Fonds. SoFi hat zur Entwicklung der Methodik beigetragen, die vom zugrunde liegenden Index jedes Index-EFT zur Bestimmung der in den Index aufgenommenen Wertpapiere genutzt wird. SoFi ist jedoch nicht an der Pflege eines solchen Indexes beteiligt und fungiert nicht als Indexanbieter.

Haftungsausschluss

Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsbezogene Aussagen oder Aussagen bezüglich zukünftiger Erwartungen auf der Grundlage der zurzeit vorliegenden Informationen sein. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß gewissen Risiken und Ungewissheiten. Faktoren wie die Entwicklung allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, zukünftige Marktbedingungen, außergewöhnliche Schadenbelastungen durch Katastrophen, Veränderungen auf den Kapitalmärkten und andere Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen prognostizierten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. QIA und SoFi geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Aussagen. Daher übernehmen QIA oder SoFi oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften keinerlei Haftung gegenüber Dritten für Entscheidungen oder Handlungen im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung oder für daraus resultierende Schäden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

