FRANKFURT (Dow Jones)--Axel Springer haben am Mittwoch klar im Fokus des Nachbörsenhandels in Deutschland gestanden. Beim Broker Lang & Schwarz wurde das Papier rund 17 Prozent höher gehandelt im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs - mit gut 53 Euro. Die Verlagsgruppe hatte am Abend mitgeteilt, mit der Beteiligungsgesellschaft KKR über einen Einstig zu verhandeln.

Prosieben seien rund 1 Prozent höher umgegangen, hieß es weiter. Hier hatte der italienische Medienkonzern Mediaset 9,6 Prozent der Anteile erworben, worauf die Prosieben-Aktie im regulären Handel am Mittwoch schon deutlich zugelegt hatte, ehe ein Großteil der Gewinne dann wieder abgebröckelt war.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.857,71 11:837,81 +0,17% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

