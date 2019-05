Bekanntlich befinden sich die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump und China unter Präsident Xi Jinping bereits seit einiger Zeit auf Konfrontationskurs, was die Aktie der australischen Lynas (WKN: 871899) heute um mehr als +15% steigen ließ. Denn Trump persönlich goss im Rahmen seines Japan-Besuchs noch einmal neues Öl ins ohnehin bereits lodernde Feuer. Denn laut ihm wolle China einen Deal zur Lösung des Handelsstreits, er aber sei dazu noch nicht bereit.

Vielmehr deutete er sogar an, dass die Strafzölle, die beim Import chinesischer Waren in die USA fällig werden, schon bald weiter angehoben werden könnten. Die Anleger an der Börse nahmen solche Äußerungen natürlich mit Bauchschmerzen zur Kenntnis. Denn eigentlich hatten sie ja schon ein baldiges Ende des Handelskrieges erwartet und auch eingepreist, so dass die in den vergangenen Tagen gesehenen Kursverluste erklärbar erscheinen. Doch was hat das mit Lynas zu tun?

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...