KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der dänische Arzneimittel-Importeur Abacus Medicine traut sich wieder nicht aufs Parkett. Der Börsengang werde "aufgrund des aktuell ungünstigen Marktumfelds" verschoben, hieß es in einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens. Ursprünglich wollte Abacus 3,59 Millionen neue Aktien und 1,37 Millionen alte Papiere für 14,50 bis 16,00 Euro je Anteilschein verkaufen. Schon im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den Gang an die Börse geplant, diesen aber abgeblasen./he

