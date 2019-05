Der weltweit führende Anbieter von Apfel- und Fumarsäurezutaten stellt auf der IFT19 in New Orleans seine neue Marke vor

Bartek Ingredients feiert sein 50-jähriges Bestehen als weltweit führender Anbieter von Äpfel- und Fumarsäure mit einer Reihe von Investitionen in Marke, Anlagen und Führungsteam. Bartek wird seine neue Markenidentität auf der IFT Food Expo 2019 vom 2. bis 5. Juni in New Orleans offiziell vorstellen.

Das neue Bartek-Logo ist das am meisten sichtbare Zeichen seiner Transformation. Das Bartek-Logo behält die historisch violette Farbgebung, um seine unternehmerischen Wurzeln zu würdigen, und enthält nun eine Zeichnung, die Mitarbeiter, Produkte, Prozesse und Kunden von Bartek repräsentiert.

"Bei Bartek haben wir einige der fleißigsten Mitarbeiter, die hochwertigsten Produkte und die zuverlässigsten Prozesse. Von diesen drei Bereichen unseres Unternehmens profitiert jeder unserer Kunden und gemeinsam bilden sie das volle Bartek-Erlebnis. Unser neues Logo ist eine Abbildung dieses Erlebnisses", so John Burrows, CEO von Bartek.

Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat sich Bartek zum Ziel gesetzt, einen flexiblen, zuverlässigen Partner für Apfel- und Fumarsäuren darzustellen, die zahlreiche Vorteile für belieferte Märkte bieten, darunter:

Lebensmittel und Getränke: Verbessert und verstärkt Geschmack, erhöht maschinelle Bearbeitbarkeit des Teigs, wirkt als antimikrobielles Mittel beim Backen, senkt Kosten für Zutaten und Verpackungen sowie vieles mehr.

Verbessert und verstärkt Geschmack, erhöht maschinelle Bearbeitbarkeit des Teigs, wirkt als antimikrobielles Mittel beim Backen, senkt Kosten für Zutaten und Verpackungen sowie vieles mehr. Tierernährung: Reduziert nachweislich Methanemissionen bei Rindern, fördert Gewichtszunahme bei Spanferkeln und Geflügel, wirkt antimikrobiell und verbessert pH-Wert-Balance von Futtersystemen.

Reduziert nachweislich Methanemissionen bei Rindern, fördert Gewichtszunahme bei Spanferkeln und Geflügel, wirkt antimikrobiell und verbessert pH-Wert-Balance von Futtersystemen. Industrielle Anwendungen: Wird für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Produkten verwendet, einschließlich ungesättigter Polyesterharze, Alkydharze, Druckfarben, Papierleimung, Tenside, Weichmacher, Beton und mehr.

Wird für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Produkten verwendet, einschließlich ungesättigter Polyesterharze, Alkydharze, Druckfarben, Papierleimung, Tenside, Weichmacher, Beton und mehr. Pharma und Körperpflege: Verringert Geschmackswirkung von Wirkstoffen und stärkt Intensität von Fruchtaromen bei Nahrungsergänzungsmitteln, Rachenbonbons, Hustensaft und mehr.

Neben der neuen Markenidentität startet Bartek vor der IFT eine neue Webseite. Die überarbeitete Webseite ist Teil der Mission von Bartek, seine Kunden mit hilfreichen und leicht zugänglichen Informationen besser zu unterstützen.

TorQuest Partners übernahm Bartek im November 2018 und hat seitdem erhebliche Summen in Verbesserungs- und Expansionsprojekte investiert, was die kontinuierliche Verpflichtung des Unternehmens für seine Kunden weltweit zeigt. Anfang dieses Jahres erhöhte Bartek seine Kapazität um 5.000 Tonnen/Jahr und erweiterte sein Führungsteam. Darüber hinaus sind für 2019 weitere Projekte geplant, wie die Modernisierung der Labor- und Büroräume von Bartek sowie weitere Automatisierung der Produktionslinien.

Die neue Marke von Bartek, einschließlich Logo, Webseite, Messestand und mehr, wird offiziell am IFT-Stand 1543 vorgestellt. Im Jahr 2019 erweitert Bartek ebenfalls seine Messepräsenz und nimmt an der International Baking Industry Exposition (IBIE) im September, SupplySide West im Oktober und Food Ingredients Europe im Dezember teil.

Für weitere Informationen über Bartek und die Produkte des Unternehmens besuchen Sie bitte: bartek.ca.

Über Bartek Ingredients

Bartek Ingredients Inc. wurde 1969 gegründet und ist ein führender Hersteller von Apfelsäure, Fumarsäure und Maleinsäureanhydrid. Bartek, mit Hauptsitz in Stoney Creek, Ontario, Kanada, beschäftigt in seinen beiden Produktionsstätten im Süden von Ontario 120 Mitarbeiter. Die Anlagen von Bartek sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Bartek ist außerdem im Besitz der Zertifizierung BRC Global Standard for Food Safety und beliefert mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen über Bartek besuchen Sie bitte: bartek.ca/.

Über TorQuest Partners

TorQuest Partners wurde 2002 gegründet und ist ein in Kanada ansässiger Verwalter von Private Equity-Fonds. TorQuest verwaltet Eigenkapital in Höhe von mehr als 2 Milliarden kanadische Dollar, investiert in mittelständische Unternehmen und arbeitet eng mit Führungskräften zusammen, um Mehrwert zu schaffen. Besuchen Sie torquest.com/, um mehr über TorQuest Partners zu erfahren.

