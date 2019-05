TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach negativen Vorgaben aus den USA zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag überwiegend mit Abgaben. Die Verluste halten sich aber in Grenzen, nachdem die Wall Street am Mittwoch im späten Geschäft ihr Minus verringerte. Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich zuletzt wieder verschärft. Peking drohte, seine Vormachtstellung bei den begehrten Seltenen Erden auszunutzen, die in zahlreichen Hightech-Produkten zum Einsatz kommen. Unter den Anleger schürt die jüngste Eskalation des Konflikts Befürchtungen, dass die Weltwirtschaft darunter leiden könnte, wie Händler sagen.

Etwas stützend wirkt in Asien, dass der Dollar zum Yen wieder etwas aufgewertet hat. Die japanische Währung gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten und hatte daher in den vergangenen Tagen Zulauf erhalten. Ein starker Yen ist indessen negativ für exportorientierte japanische Unternehmen. Zur Entspannung am Aktienmarkt trage auch bei, dass sich die Renditen der US-Anleihen stabilisiert hätten, heißt es. Anleihen waren in den vergangenen Tagen im Zuge der wachsenden Konjunktursorgen ebenfalls gesucht gewesen, was die Renditen stark gedrückt hatte.

An der Tokioter Börse gibt der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent nach auf 20.884 Punkte. In China fällt der Schanghai-Composite um 0,8 Prozent, in Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 0,4 Prozent abwärts. In Sydney fallen die Kurse im Schnitt um 0,7 Prozent. Die Börse im südkoreanischen Seoul zeigt sich derweil 0,5 Prozent im Plus. Die Ölpreise machen nach den Verlusten vom Mittwoch etwas Boden gut. Sie profitieren davon, dass der Branchenverband American Petroleum Institute (API) für die vergangene Woche einen Rückgang der US-Rohölvorräte gemeldet hat. Der Preis für ein Barrel Brent steigt um 0,2 Prozent auf 69,62 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.395,30 -0,69% +13,26% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.884,25 -0,57% +4,34% 08:00 Kospi (Seoul) 2.030,50 +0,50% -0,37% 08:00 Schanghai-Comp. 2.890,58 -0,83% +15,91% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.121,13 -0,42% +5,89% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +5,90% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.138,68 -0,78% +3,15% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.630,71 +0,43% -3,96% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +8,96% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,1139 +0,0% 1,1136 1,1161 -2,8% EUR/JPY 122,12 +0,1% 121,99 121,88 -2,9% EUR/GBP 0,8817 +0,0% 0,8816 0,8819 -2,0% GBP/USD 1,2634 +0,0% 1,2633 1,2657 -0,9% USD/JPY 109,63 +0,1% 109,55 109,21 -0,1% USD/KRW 1188,87 -0,3% 1192,90 1195,10 +6,7 USD/CNY 6,9100 -0,1% 6,9145 6,9146 +0,5% USD/CNH 6,9263 -0,1% 6,9335 6,9331 +0,8% USD/HKD 7,8494 -0,0% 7,8494 7,8494 +0,2% AUD/USD 0,6930 +0,2% 0,6917 0,6922 -1,6% NZD/USD 0,6525 +0,2% 0,6514 0,6537 -2,8% Bitcoin BTC/USD 8.674,75 +0,2% 8.658,00 8.525,00 +133,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,21 58,81 +0,7% 0,40 +25,2% Brent/ICE 69,62 69,45 +0,2% 0,17 +26,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,74 1.279,60 -0,1% -1,86 -0,4% Silber (Spot) 14,38 14,43 -0,3% -0,05 -7,2% Platin (Spot) 792,60 795,00 -0,3% -2,40 -0,5% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,0% -0,00 +1,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2019 00:44 ET (04:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.