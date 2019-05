FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.072 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.081 EUR

0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.017 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.197 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.179 EUR

2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.181 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.117 EUR

8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.045 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.215 EUR

AAO XFRA US0003602069 AAON INC. DL-,004 0.143 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.054 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.350 EUR

MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.197 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.294 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.278 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.224 EUR

8BO XFRA SG9999015267 BOC AVIATION LTD. 0.165 EUR

AXJ XFRA US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 0.134 EUR

NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.179 EUR

NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.179 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.054 EUR