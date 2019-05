FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.211 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.269 EUR

2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.359 EUR

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.233 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.188 EUR

EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.448 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.112 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.094 EUR

ZCHA XFRA US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100 1.429 EUR

CHUA XFRA US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100 3.470 EUR

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.224 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.278 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.036 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.152 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.134 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.152 EUR

TYY XFRA TRATRKCM91F7 TRAKYA CAM SANAYII TN 1 0.020 EUR

TU7 XFRA TRASISEW91Q3 TUERKIYE SISE NAM. TN 1 0.026 EUR

EF4 XFRA TRAAEFES91A9 ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1 0.076 EUR

3LV XFRA SE0008091904 LEOVEGAS AB 0.056 EUR

LTJ XFRA KYG5697P1046 LUEN THAI HLDGS DL-,01 0.004 EUR

ITP XFRA ID1000061302 INDOC.TUNG.P. RP 500 0.034 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.072 EUR

I7G XFRA FR0010259150 IPSEN S.A. PORT. EO 1 1.000 EUR

FAU XFRA FR0000121147 FAURECIA S.A. INH. EO 7 1.250 EUR

NBP XFRA FR0000120685 NATIXIS S.A. INH. EO 11,2 0.780 EUR

2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.134 EUR

CHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0.034 EUR

CVNA XFRA CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 32.058 EUR

TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.027 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.146 EUR

GIO XFRA BMG6901M1010 GIORDANO INTL HD-,05 0.019 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.977 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.134 EUR

FL2P XFRA US3379307057 FLAGSTAR BANC. DL-,001 0.036 EUR