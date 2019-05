Hulu hat drei Servicestufen: Hulu mit Anzeigen kostet 5,99 US-Dollar pro Monat, Hulu werbefrei kostet 11,99 US-Dollar pro Monat und Hulu mit Live-TV kostet 45 US-Dollar pro Monat. Dabei ist der billigste Tarif der profitabelste. Hulu generiert etwa 9 US-Dollar pro Abonnent und Monat an Werbeeinnahmen, so ein Bericht der "New York Times" im letzten Monat. Das kann ein Grund dafür sein, warum die Plattform den Preis für den werbegestützten Dienst Anfang des Jahres gesenkt und kürzlich einen Deal angeboten ...

