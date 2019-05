Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Quartalszahlen von 9800 auf 9200 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Container-Reederei habe mit den Margen enttäuscht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der freien Barmittel signalisierten aber eine weitere Erholung, zumal die Investitionen für eine längere Zeit gering sein dürften./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-30/08:29

ISIN: DK0010244508