Infineon handelt antizyklisch und investiert in neue Produktionsanlagen in Höhe von 19% des Jahresumsatzes, obwohl sich die Wachstumsrate in der Branche nach dem Boom der vergangenen Jahre deutlich abschwächt. Die Münchner wollen beim nächsten Aufschwung mit dabei sein und keine Marktanteile abgeben. Denn Infineon rechnet in den nächsten Jahren mit einem Boom im Markt für Elektroautos und im Geschäftsfeld autonomes Fahren (6 % Wachstum p.a. in den nächsten 4 Jahren). Die zentrale Frage für die nächsten 3-6 Wochen ist jedoch, ob in dieser Periode wieder positive Signale den Halbleitermarkt erreichen, oder ob noch weiter nach unten revidiert werden muss.

