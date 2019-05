FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem steigenden DAX rechnen Händler am Donnerstag. Aufgrund des Feiertages haben nur drei Marktteilnehmer an der Umfrage teilnehmen können, die im Schnitt mit einem DAX-Stand von 11.893 Punkten zum Xetra-Schluss rechnen. Das entspricht einer DAX-Änderung zum Vortag von plus 0,5 Prozent. Dabei erwarten alle drei Händler steigende Kurse. Die Spanne der Prognosen liegt zwischen 11.850 und 11.935 Punkten.

May 30, 2019 02:32 ET (06:32 GMT)

