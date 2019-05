Der in Nanning erzielte elfte Sieg unterstreicht die Stärke der chinesischen Badminton-Nationalmannschaft

Der TOTAL BWF SUDIRMAN CUP 2019 endete am 26. Mai 2019 im Guangxi Sports Center mit einem chinesischen Sieg. Dank der herausragenden Leistungen von Li Junhui/Liu Yuchen, Chen Yufei und Shi Yuqi erzielte das junge chinesische Team einen 3:0 Sieg über Japan und gewann den Sudirman Cup nach vier Jahren und zum 11. Mal in der Geschichte des bislang 16 Mal ausgetragenen Turniers zurück.

China Won 3-0 Victory over Japan, Regained TOTAL BWF SUDIRMAN CUP 2019 in the Final (Photo: Business Wire)

Der Sudirman Cup ist eine der wichtigsten Badminton-Veranstaltungen weltweit und neben der Turnweltmeisterschaften, der China Cup International Football Championship und der World Tour of Highway Cycling um Guangxi ein weiterer wichtiger internationaler Sportwettbewerb mit Austragungsort Nanning. Der Sudirman Cup 2019 in der "grünen Stadt" Nanning fand damit nach Peking, Guangzhou, Qingdao und Dongguan zum fünften Mal in China statt und zum ersten Mal in den Minderheitengebieten. Die Bewohner Nannings unterstützten das Turnier leidenschaftlich und zeigten der Welt, wie gut sie eine solche Großveranstaltung ausrichten können.

Zhang Jun, Vorsitzender des chinesischen Badminton Verbandes, sagte: "Der Sudirman Cup in Nanning bot Badminton-Fans in Guangxi die Gelegenheit, diese Sportart auf dem weltweit höchsten Niveau zu genießen."

Während der Spiele lobte Poul-Erik Høyer Larsen, Präsident der World Badminton Federation, Nannings Fähigkeit, die Wettkämpfe auszurichten, und betonte, wie professionell die Anlagen in Nanning sind, wie gut das Event organisiert war und der Spiel- und damit verbundene Servicebetrieb funktionierte. Darüber hinaus erwiesen sich die Einwohner Nannings als Badminton-begeistert und faire Zuschauer der Spiele. In der Stadt können weitere Veranstaltungen auf höchster internationaler Ebene ausgetragen werden.

Darüber hinaus genossen die Trainer und Spieler aller Teams auch den Charme der Stadt Nanning. Nina, eine Spielerin der grönländischen Nationalmannschaft, gab an, die einzigartige Kultur in Nanning genossen zu haben und von allem hier fasziniert zu sein. Der nepalesische Spieler Ratnajit sagte, dass Nannings Ruf als "grüne Stadt" verdient und die Stadt sehr sauber und schön sei. Die dänische Spielerin Mia betonte, Nanning hätte auch beim Umweltschutz gepunktet und dass sie von der Stadt stark beeindruckt sei.

Nanning bestätigte seinen guten Ruf mit der Ausrichtung des Turniers und präsentierte der Welt eine wunderschöne Visitenkarte für die Stadt. Durch die Baumaßnahmen in der Stadt wurden die Beliebtheit und der Ruf von Nanning beträchtlich gesteigert.

