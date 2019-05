Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh unbewegt gezeigt. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1132 Dollar. In New York war er am Vorabend gegen 22 Uhr zuletzt ebenfalls mit 1,1132 Dollar gehandelt worden. Der Referenzkurs vom Mittwoch lag bei 1,1156 Dollar.Impulse für den Euro-Dollar-Kurs könnten im Tagesverlauf vor allem US-Daten ...

