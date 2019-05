Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag im Plus eröffnen. Eine Bankindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn eine um 0,4 Prozent höhere Eröffnung. An der Wiener Börse wird heute erstmals auch am Feiertag "Christi Himmelfahrt" regulär gehandelt.An den europäischen Leitbörsen ...

