FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Start knapp im Minus notiert der Bund-Future am Vormittag bereits wieder im Plus. Aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt und einem in der Folge leeren Terminkalender wird mit einem richtungslosen Handel bei dünnen Umsätzen gerechnet. Allensfalls der Spread gegenüber den italienischen Anleihen könnte für einen Impuls sorgen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um zwei Ticks auf 167,9 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,96 Prozent und das Tagestief bei 167,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 47.814 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 133,75 Prozent.

May 30, 2019 02:52 ET (06:52 GMT)

