LONDON (Dow Jones)--Der britische Labour-Chef Jeremy Corbyn erwärmt sich offenbar für ein Referendum über einen Brexit-Deal. Jedes Brexit-Abkommen sollte einem Referendum unterzogen werden, erklärte er vor seinem Treffen mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar. "Lassen Sie das Volk über die Zukunft des Landes entscheiden, entweder bei einer Parlamentswahl oder durch eine öffentliche Abstimmung über einen vom Parlament vereinbarten Deal", so Corbyn. Eine Umfrage, die von Panelbase in diesem Monat durchgeführt wurde, ergab, dass 52 Prozent der Briten bei einem neuen Referendum für einen EU-Verbleib stimmen würden und 45 Prozent für einen Brexit. Bei dem Referendum im Sommer 2016 votierten 52 Prozent für den Austritt und 48 Prozent für den Verbleib.

Die Position der Labour-Partei beim Brexit war nicht immer eindeutig. Aber nachdem die Labour-Partei bei den Europawahlen schlecht abgeschnitten hatte, gerät Corbyn unter Druck. Parteimitglieder fordern, Corbyn müsse die Haltung seiner Partei hinsichtlich eines Brexits klarstellen. Eigentlich hätte Großbritannien am 29. März aus der EU austreten müssen. Die verbleibenden 27 Staaten der EU haben den Briten aber bis Ende Oktober Zeit gegeben, um im Parlament einen Brexit-Kompromiss zu finden. Das Unterhaus hatte das Brexit-Abkommen der britischen Regierungschefin Theresa May den vergangenen Monaten dreimal abgelehnt. May will ihr Amt als Parteivorsitzende der konservativen Tories am 7. Juni abgeben, ein Nachfolger soll bis Ende Juli bestimmt werden. Bis dahin will May als Regierungschefin im Amt bleiben.

Drei Jahre nach dem ersten Brexit-Referendum ist noch immer unklar, wann, wie und ob Großbritannien wirklich aus der EU austreten wird.

May 30, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

