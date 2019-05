Die Wiener Börse ist am Donnerstag fester in den Handelstag gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.926,51 Zählern um 22,2 Punkte oder 0,76 Prozent über dem Mittwoch-Schluss (2.904,31). Bisher wurden 159.005 (Vortag: 402.931) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Erstmals wird in Wien auch am Feiertag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...