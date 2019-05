Hamburg (www.anleihencheck.de) - Wenn es nach der Europawahl gegangen wäre, hätten die langfristigen Renditen der deutschen Bunds steigen müssen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirtbei der Hamburg Commercial Bank.Denn die Erleichterung darüber, dass die rechtspopulistischen Parteien keineswegs die Mehrheitsverhältnisse in Straßburg auf den Kopf gestellt hätten, hätte die Risikobereitschaft der Anleger durchaus animieren können. Schließlich gebe es im Europäischen Parlament weiterhin eine klare pro-europäische Mehrheit. Die zehnjährigen Bund-Renditen seien jedoch im Fahrwasser der T-Notes-Renditen erneut gefallen und hätten mit -16 BP den niedrigsten Stand seit Juli 2016 erreicht bzw. befänden sich in der Nähe des Allzeittiefs von -20 BP. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...