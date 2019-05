Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 22.05.2019 das unbeauftragte Bankrating der Bank of New York Mellon Corporation mit A bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Hintergrund des Ratings seien das stabile Geschäftsmodell mit einem stetigem Jahresüberschuss in den letzten Jahren und die risikoarmen Vermögenswerte. Auf der anderen Seite weise die Bank of New York Mellon Corporation nur durchschnittliche Eigenkapitalquoten und eine zu hohe Cost Income Ratio im Peergroup-Vergleich aus. Die Bank of New York Mellon Corporation sei eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit einer guten Marktposition in den Bereichen Investment Services und Investment Management. (News vom 27.05.2019) (30.05.2019/alc/n/a) ...

