Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der EVN AG (ISIN AT0000741053/ WKN 878279) hat am 29. Mai 2019 beschlossen, maximal 188.000 der eigenen Aktien im Laufe des dritten Kalenderquartals des Jahres 2019 an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie bestimmter verbundener Unternehmen auszugeben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...