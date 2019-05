Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ordentliche Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0/ WKN A0XFSF) hat am 29. Mai bei allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt und Frau Prof. Dr. Kerstin Hennig in den Aufsichtsrat berufen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

