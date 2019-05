Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Lloyd Fonds AG startet den breiten Publikumsvertrieb ihrer ersten vier von ihr initiierten Publikumsfonds, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Angebot umfasst zwei Aktienfonds, einen Rentenfonds sowie einen Mischfonds und deckt damit ein breites Spektrum von Anlegerbedürfnissen ab. Verwaltungsgesellschaft aller Fonds ist die Universal-Investment. Die Fonds können über alle wesentlichen Handelsplattformen für Privatanleger ebenso wie für institutionelle Investoren erworben werden. Bereits seit dem 1. April 2019 haben Seed-Investoren über 45 Millionen Euro in die vier Sondervermögen investiert, die Seed-Tranche des Rentenfonds Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities (ISIN DE000A2PB6F9/ WKN A2PB6F) wird bereits Ende Mai 2019 für neue Gelder geschlossen. ...

