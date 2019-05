Skepsis herrscht am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt mit Blick auf den Einstieg der italienischen Mediaset-Gruppe (Mediaset) bei ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE). Den in der Spitze fast neunprozentigen Kursanstieg am Vortag hatten die Aktien im weiteren Handelsverlauf bereits am Mittwoch zum großen Teil wieder abgegeben.

