Zum 30. Geburtstag von "logo!" können Zuschauerinnen und Zuschauer auf besondere Art an den ZDF-Kindernachrichten teilnehmen: Nach dem Motto "Eure Themen, unsere Reise" verlässt "logo!" ab Montag, 3. Juni 2019, für drei Wochen das Nachrichtenstudio, reist quer durch Deutschland und sendet die Nachrichten täglich live von einem anderen Ort - abwechselnd moderiert von Jennifer Sieglar, Linda Joe Fuhrich, Tim Schreder und Sherif Rizkallah.



Die "logo!-Tour" soll unmittelbar vor Ort das Interesse für Politik, Demokratie und Partizipation wecken. Im Vorfeld startete "logo!" einen Aufruf an Kinder, Themen einzureichen: Läuft etwas besonders gut in ihrem Ort? Oder gibt es ein Problem, von dem sie erzählen wollen? Rund 500 bundesweite Bewerbungen hat die "logo!"-Redaktion von Kindern erhalten, die mitreden und mitgestalten wollen, wenn es um ihre Schulen, um Freizeit, Umwelt oder um ein harmonisches Miteinander geht. Über viele eindrückliche Geschichten berichtet die Sendung live vom 3. bis zum 21. Juni 2019 gemeinsam mit den Bewerbern aus deren Heimatorten. Fans können die Moderatorinnen und Moderatoren kennenlernen und hautnah dabei sein, wenn "logo!" auf Sendung geht.



