Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axel Springer angesichts von Gesprächen mit KKR über eine strategische Beteiligung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Geschäft mit Online-Kleinanzeigen sei in den vergangenen Monaten in den Fokus von Übernahmen und Fusionen gerückt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Aktien des deutschen Medienkonzerns seien zu günstig bewertet angesichts der Wachstumschancen. Die Springer-Familie habe in der Vergangenheit die Strategie des Unternehmens erheblich unterstützt, nicht zuletzt durch Änderungen in der Aktionärsstruktur./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 22:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2019 / 07:27 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

