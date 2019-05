Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fiat Chrysler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Die anvisierte Fusion mit dem französischen Autobauer Renault habe für beide Seiten Vorteile, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fusion zur Nummer drei der Branche käme in einer Transformationsphase der Konzerne, in der Skaleneffekte so wichtig für die Branche seien wie noch nie. Da die meisten Aktionäre bereits ihre Zustimmung signalisiert hätten, hält der Experte einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche für sehr wahrscheinlich./tav/bek

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0010877643

AXC0053 2019-05-30/12:13