Die ersten Monate in 2019 waren von einer dynamischen Aufwärtsbewegung geprägt. Die Aktie machte Spaß und war für uns im Ölsektor eine der spannendsten Werte überhaupt. In den letzten Handelstagen ist die Aktie jedoch in Bedrängnis geraten. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. In unserer Kommentierung vom 17.05. hieß es u.a. "[…] Die 15,0 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...