Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,02 Prozent auf 167,92 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,171 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es zunächst an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, da in wichtigen Ländern wie Deutschland und Frankreich Feiertag ist. Zuletzt hatten die Anleihen von der Zuspitzung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China profitiert. China hatte einer Verknappung von Seltenen Erden ins Spiel gebracht.

Deutlich legten die Kurse in Italien und Griechenland zu. Italienische Anleihen stiegen damit den zweiten Handelstag in Folge. Zu Wochenbeginn waren italienische Staatspapiere angesichts des Haushaltsstreits der italienischen Regierung mit der EU-Kommission noch unter Druck geraten. Die Kommission hatte Italien am Mittwoch wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt. Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung in Rom soll bis Freitag Stellung nehmen. Beobachter erklären die Kursgewinne am Donnerstag mit der im Vergleich zu anderen Euroländer höheren Verzinsung, die die Papiere für Anleger attraktiv machten./jsl/jha/

AXC0058 2019-05-30/12:54