FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Minus erholen sich Europas Börsen an Christi Himmelfahrt zum Mittag. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 11.898 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 3.316 nach oben. In der Schweiz ist die Börse wegen des Feiertages geschlossen. Die übergeordnete Nachrichtenlage ist kaum verändert. Weiterhin ist der US-chinesische Handelskonflikt das entscheidende Pendel, das die Börse in die eine oder andere Richtung ausschlagen lässt.

"Der Handelskonflikt zwischen den USA und China läuft Gefahr, über einen "Point of no return" hinaus zu eskalieren", heißt es von NN Investment Partners. Der Zollstreit gefährde das Ertragswachstum und die Gewinnmargen für die globalen Aktienmärkte. In der Folge hat NN Investment den IT-Sektor herabgestuft, da der Huawei-Boykott auf eine Konflikteskalation in dem Sektor hinweise.

"Das Wachstum im globalen Industrie-Sektor verlangsamt sich immer noch beunruhigend", sagte Paul Zemsky, Chief Investment Officer bei Voya Investment Management. "Während ich denke, dass sich die USA behaupten werden, wird es für den Rest der Welt dagegen immer fragwürdiger."

Axel Springer soll von der Börse genommen werden

Mit einem Sprung von 20,6 Prozent nach oben reagiert die Aktie von Axel Springer auf die Nachricht, dass die Verlagsgruppe mit der Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) über einen möglichen Einstieg verhandelt. Demnach sieht der Verhandlungsstand vor, dass KKR ein öffentliches Angebot an die übrigen Aktionäre der Axel Springer SE unterbreiten wird.

Friede Springer, die von ihr gehaltene Großaktionärin Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co und Vorstandschef Mathias Döpfner beabsichtigten nicht, Aktien der Axel Springer SE im Rahmen der Transaktion zu veräußern. Ein Rückzug von der Börse räumte Axel Springer mehr Freiraum für größere Übernahmen ein, kommentiert Berenberg.

Erst am Vortag wurde bekannt, dass der italienische Medienkonzern Mediaset neuer Großaktionär von Prosiebensat.1 wird und eine Beteiligung von 9,6 Prozent aufbaut. Nach den Aufschlägen vom Vortag geben Prosieben um 2,6 Prozent nach. In London legt derweil die Aktie von Daily Mail nach Vorlage von Zahlen um 9,6 Prozent zu.

Remy Cointreau will zukaufen

Remy Cointreau werden in Paris 3,4 Prozent fester gehandelt. Im Handel verweist man auf die Übernahmepläne des französischen Spirituosenherstellers. Das Unternehmen verhandelt exklusiv mit der Familie Brillet über den Kauf der Marke Maison de Cognac JR Brillet. Mit einer Akquisition würde Remy den Wert ihres Branntweingeschäfts steigern.

Der dänische Pharmahändler Abacus Medicine A/S verschiebt erneut seinen geplanten Börsengang. Als Grund nannte die Gesellschaft das "ungünstige Marktumfeld". Die Aktien sollten ursprünglich am Freitag erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Bereits im vergangenen Herbst hatte Abacus seine IPO-Pläne wegen der Unsicherheiten an den Finanzmärkten zunächst auf Eis gelegt.

An Christi Himmelfahrt werden zahlreiche Dividenden ausgeschüttet. So können sich die Aktionäre bei Eckert & Ziegler über ein Zahlung von 1,20 Euro je Anteilsschein erfreuen. Wer Mainova-Aktien im Depot hat, kann seine Stromrechnung damit sponsern. Der Frankfurter Energieversorger schüttet 10,48 Euro je Aktie aus. Aber auch Indus, KSB, LEG Immobilien, Leifheit und weitere lassen die Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung teilhaben.

