Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter Kursgewinne verzeichnet. Um 14.15 Uhr lag der heimische Leitindex ATX 0,51 Prozent im Plus und stand damit bei 2.919,10 Punkten. Erstmals wird in Wien an einem Feiertag gehandelt.Auch die europäischen Leitbörsen haben geöffnet und verzeichneten am Nachmittag ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...