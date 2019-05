Von Adria Calatayud

MADRID (Dow Jones)--Der Netzwerkausrüster Nokia stellt seinen Cloud-Analysedienst Deepfield dem Telekomkonzern Telefonica in Spanien zur Verfügung. Dies werde Telefonica ermöglichen, Fehler bei der Bereitstellung von Inhalten in seinem "Fusion"-Netz in Echtzeit zu finden, teilte die finnische Nokia Corp mit. Es werde zudem Ingenieuren helfen, auf Änderungen bei der Nachfrage und schwankende Verkehrsmuster zu reagieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2019 08:22 ET (12:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.