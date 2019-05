Aktien von Beiersdorf sind am Donnerstagnachmittag auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze kletterte der Kurs um 2,4 Prozent auf 104,75 Euro. Die Papiere lagen damit an der Spitze des Dax . Allein seit Ende April belaufen sich die Gewinne mittlerweile auf mehr als 11 Prozent.

Ein Händler führte die jüngsten Gewinne zum Einen auf den Status der Aktie als vergleichsweise sicheres Investment in unsicheren Börsenzeiten zurück. Zum andere rechneten Marktteilnehmer mit einer aktiveren Rolle der Hamburger in der Branchenkonsolidierung. Lange Zeit habe sich das Unternehmen mit Zukäufen zurückgehalten und "zu viel Cash gehortet". Die jüngste Übernahme der US-Marke Coppertone sei nun ein starkes Indiz dafür, dass Beiersdorf über gezielte Zukäufe wachsen wolle. Das honorierten die Anleger./bek/he

AXC0073 2019-05-30/15:02