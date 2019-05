Aktien von Beiersdorf sind am Donnerstagnachmittag auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze kletterte der Kurs um 2,4 Prozent auf 104,75 Euro. Die Papiere lagen damit an der Spitze des Dax (DAX 30). Allein seit Ende April belaufen sich die Gewinne mittlerweile auf mehr als 11 Prozent.

