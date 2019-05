Materion Corporation (NYSE:MTRN) hat kürzlich die Legierung QMet 300 vorgestellt. Es handelt sich dabei um seine modernste Hochleistungs-Bandlegierung, die eine einzigartige Kombination aus hoher Leitfähigkeit, Festigkeit und Formbarkeit bietet, um den gegenwärtigen und künftigen Kundenanforderungen in der Unterhaltungselektronik- und Automobilbranche gerecht zu werden.

Die QMet 300-Bandlegierung ist ein Kupfer-Chrom-Silber-Material mit einer Leitfähigkeit, die die aller anderen Legierungen mit ähnlicher Festigkeit übertrifft. Sie zeichnet sich durch eine präzise Formbarkeit und eine Spannungsrelaxationsbeständigkeit aus, die mit der von Kupfer-Beryllium vergleichbar ist.

"Wir haben die Bandlegierung QMet 300 entwickelt, um neue Designs zu ermöglichen, die bisher für Kunden in zahlreichen Märkten und Anwendungsgebieten nicht realisierbar waren", so Clive Grannum, Präsident Materion Performance Alloys and Composites. "Durch seine hohe Leitfähigkeit, Festigkeit und Formbarkeit unterscheidet es sich von anderen marktüblichen Legierungen. Wir erwarten, dass QMet 300 in einem noch größeren Spektrum an Branchen als den bereits identifizierten dabei helfen wird, Materialprobleme zu überwinden etwa den Märkten für Haushaltsgeräte, Server und Datenverbindungen."

Dank der hohen Leitfähigkeit der QMet 300-Legierung können Ingenieure kleinere Bauteile für hohe Stromstärken und hohe Wärmeübertragung herstellen, die in engste Räume passen. Dies macht sie zu einer konkurrenzlosen Lösung für viele Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und im Automobilbereich, darunter:

Ladekontakte für elektrische Fahrzeuge

Stromkontakte für Haushaltsgeräte

Kontakte für Computer-Stromversorgungen

Backplane-, Midplane- und CardEdge-Anschlüsse

Photovoltaik-Systemanschlüsse

Wärmeverteilung für Unterhaltungselektronik

Kabelbaumterminale und Hochspannungssteckverbinder für die Automobilindustrie

QMet 300 ist das neueste Mitglied der QMet-Produktfamilie, zu der auch QMet 200 gehört: eine Kupfer-Chrom-Nickel-Zinn-Legierung, die optimal für Anwendungsgebiete mit hohen Temperaturanforderungen und geringem Platzbedarf im Bereich der Unterhaltungselektronik geeignet ist.

Mit QMet-Legierungen kann Materion kleinere Chargenbestellungen mit kürzeren Vorlaufzeiten bearbeiten, um diese Materialien für Ingenieure schneller verfügbar zu machen.

Das Unternehmen rechnet damit, weitere neuartige QMet-Bandprodukte zu entwickeln, um den kommenden Anforderungen von Kunden Rechnung zu tragen.

Über Materion:

Die Materion Corporation hat ihren Hauptsitz in Mayfield Heights, Ohio, USA. Über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften liefert das Unternehmen modernste Materialien für Märkte rund um den Globus. Unser einzigartiges Produktportfolio umfasst Hochleistungslegierungen, Berylliumprodukte, plattierte Metallbänder, Verbundmetalle, Keramiken, anorganische Chemikalien, Verpackungsmaterialien für Mikroelektronik, Präzisionsoptiken, Dünnfilmbeschichtungen und Dünnschichtabscheidungsmaterialien.

Weitere Informationen finden Sie unter (http://materion.com/About).

