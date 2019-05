Die GSMA gab heute die Nominierten für die 2019 Asia Mobile Awards (AMO Awards) bekannt. Die Gewinner der AMO Awards werden auf der MWC19 Shanghai im Rahmen der AMO Awards Ceremony and Networking Reception geehrt, die am Donnerstag, 27. Juni auf der Leaders Stage, Halle N5 des Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC) stattfindet.

"Wir gratulieren allen für die 2019 AMO Awards nominierten Teilnehmern", so John Hoffman, CEO of GSMA Ltd. "Mit den AMO Awards werden führende Unternehmen, Einzelpersonen, Produkte und Services ausgezeichnet, die die Fähigkeiten und Reichweite der mobilen und digitalen Technologie revolutionieren. Wir wünschen allen Nominierten auf der Auswahlliste viel Glück und freuen uns darauf, die Gewinner auf der MWC19 Shanghai bekannt zu geben."

Für das Jahr 2019 wurden 50 Teilnehmer für 10 Preise in sechs Kategorien nominiert, um hervorragende Leistungen und Innovationen in der Mobilfunkindustrie Asiens zu würdigen. Die Jury der AMO Awards setzt sich aus nahezu 70 unabhängigen Fachleuten, Analysten, Journalisten und Wissenschaftlern aus fast 20 Ländern und Regionen sowie einigen Vertretern von Mobilfunkbetreibern zusammen. Weitere Informationen zur AMO-Jury finden Sie unter: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/2019-judges/.

Preiskategorien und Präsentationen

Die diesjährigen Preiskategorien und Präsentationen umfassen:

"Mobile Technologie", "Verbraucher", "Vierte industrielle Revolution", "Soziales Gut" und "Außergewöhnliche Leistung" werden am Donnerstag, 27. Juni um 17:00 Uhr während der AMO Awards Ceremony and Networking Reception in Halle N5, SNIEC

"Women4Tech Asian Industry Leadership Award", der während des Women4Tech Summit am Donnerstag, 28. Juni um 13:30 Uhr verliehen wird

"4YFN Award Shanghai 2019" wird in der 4YFN-Ausstellungshalle am Freitag. 28. Juni, in Halle E7, SNIEC, ab 14:00 Uhr präsentiert; die fünf Finalisten werden eingeladen, mit einer Präsentation vor der Jury, Investoren und dem Publikum gegeneinander anzutreten.

Umfassende Informationen zum Programm und den Präsentationen finden Sie unter: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/onsite-presentations/.

Zu den Partnern der AMO Awards zählen beispielsweise 36kr, Asia Pacific Daily, AVING News, Smart Cities Association und Yesky. Space and Tomato ist Sponsor der Kategorie "Mobile Technologie". Eine vollständige Liste der Nominierten sowie weitere Informationen über die AMO Awards finden Sie unter: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/nominee-shortlist/.

Melden Sie sich beim MWS19 Shanghai an und machen Sie mit

Sie können sich jetzt für den MWS19 Shanghai anmelden. Weitere Informationen zur Registrierung und zu den verschiedenen Ausweisen finden Sie unter www.mwcshanghai.com/attend/register/

Weiterführende Informationen über den MWC19 Shanghai, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs-, Partner- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Neuigkeiten zum MWC19 Shanghai über unsere Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter @GSMA unter MWC19. Regelmäßige Aktualisierungen erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/, und folgen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. Interessenten in China finden uns auf Sina Weibo weibo.com/mwcshanghaioder in WeChat unter "GSMA_MWCS".

