Das von den Kritikern gefeierte MMORPG MapleStory 2 hat heute sein mit Spannung erwartetes Awakening Expansion Update über den Nexon Launcher und Steam veröffentlicht. Das massive Content-Update gibt den Spielern die neue, auf Nahkampf ausgerichtete Striker-Klasse an die Hand, erhöht das Level-Cap, fügt einen zweiten Job-Rang für alle Klassen hinzu, führt neue Chaos Raids und Hard Dungeons ein und schaltet das Eye of Lapenta frei, einschließlich der Waffen der Stufe Ascendant, der stärksten Ausrüstung im Spiel!

Die erstaunliche Striker-Klasse verwendet eine furchtlose Kombination von Tritten und Schlägen im Nahkampf. Alle Spieler erhalten einen kostenlosen Charakterslot, um mit Striker zu beginnen! MapleStory 2 erhöht außerdem die Levelobergrenze von 60 auf 70, damit die Spieler ihre Fähigkeiten weiter verbessern können. Alle Spieler haben ebenfalls die Möglichkeit, die Fähigkeiten der Stufe 2 freizuschalten, die die robusten Erfahrungen aller Klassen erweitern.

Mit mehr Fähigkeiten kommen mehr Herausforderungen. Das umfangreiche Content-Update wird die Spieler in neue Hard Dungeons und Chaos Raids stürzen, sowohl in den Varianten Normal als auch Hard. Das Update enthält sechs neue Hard Dungeons, die den Spielern die Chance geben, die epischen Ausrüstungssets Frontier, Tidemaster und Demonwing zu verdienen. Mit drei neuen Chaos Raids können Spieler zum ersten Mal in MapleStory 2 Pink Bean herausfordern und legendäre Ausrüstungssets wie Enigma, Behemoth und Dark Vanguard erhalten. Es gibt viel zu verdienen in diesem Update!

Das letzte und aufregendste kommt mit Eye of Lapenta, ein neuer Bereich mit einer fesselnden und einnehmenden Handlung, die vier Dungeons enthält, die anspruchsvoller sind als Chaos Raids. Zusammen mit dem neuen Bereich kommt ein neues, anpassbares Skillsystem, das Lapenshards verwendet. Lapenshards sind einzigartige Edelsteine in einer von drei Farben, die eine neue Reihe von passiven und aktiven Fähigkeiten vorstellen, die Spieler anpassen können, um ihre vollen Kräfte freizusetzen. Spieler können weiterhin die neue Ausrüstung der Stufe 60 Aszendent erhalten, indem sie den letzten Dungeon in Eye of Lapenta räumen.

Zusätzlich erhalten Spieler, die sich vor dem 26. Juni einloggen, ein Striker Daily Wonder für den ersten Charakter, mit dem sie sich einloggen. Spieler, die sich täglich einloggen, erhalten noch mehr Gegenstände, darunter ein Canola Bonito Boden-Mobil, ein Floating Lotus Air-Mobil, eine speziell angefertigte Iron Fist Knuckles-Waffenhaut für eine Striker-Klasse und eine komplette Hysteria Outfit-Haut.

Bis zum 26. Juni werden Mapler mit bestimmten neuen Charakteren ebenfalls in der Lage sein, jedes Mal, wenn sie durch das Summer Burning Event aufsteigen, 3 Level zu verdienen und neue Ausrüstung auf Level 60 zu verdienen, um sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

