FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den jüngsten Verlusten haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt an Christi Himmelfahrt etwas erholt. Bei einem sehr ruhigen Geschäft gewann der DAX 0,5 Prozent auf 11.902. Frische Impulse fehlten. An der übergeordneten Nachrichtenlage hat sich kaum etwas verändert. Weiterhin ist der US-chinesische Handelskonflikt das beherrschende Thema. China hat den USA nun "Wirtschaftsterrorismus" vorgeworfen.

Mit einem Kurssprung von 22,2 Prozent auf 55,10 Euro reagierte die Aktie von Axel Springer auf die Nachricht, dass die Verlagsgruppe mit der Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) über einen möglichen Einstieg verhandelt. Demnach soll KKR ein Angebot an die übrigen Aktionäre unterbreiten.

Ein Rückzug von der Börse räume Axel Springer mehr Freiraum für größere Übernahmen ein, kommentierte Berenberg. Die Experten sehen darin zudem einen Vorboten einer möglichen Konsolidierungswelle im Anzeigengeschäft. So habe KKR auch für Scout24 geboten. Allerdings werde KKR eine hohe Prämie für Axel Springer zahlen müssen, prognostizieren die Analysten. Sie rechnen mit etwa 60 Euro je Aktie.

Friede Springer, die von ihr gehaltene Großaktionärin Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co und Vorstandschef Mathias Döpfner beabsichtigen derweil nicht, Aktien im Rahmen der Transaktion zu veräußern.

Am Vortag war in der Medienbranche bekannt geworden, dass der italienische Medienkonzern Mediaset neuer Großaktionär von Prosieben wird. Prosieben gaben um 0,4 Prozent nach, nachdem sie am Dienstag nach einem fulminanten Start nur mit einem moderaten Plus aus dem Handel gegangen waren.

Deutsche Börse profitiert von höherem Absicherungsbedarf

DAX-Gewinner waren Wirecard mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die Aktie erholte sich damit vom jüngsten starken Rücksetzer, dem wiederum kräftige Gewinne vorausgegangen waren.

Deutsche Börse legten 1,4 Prozent zu. Die Unsicherheiten und Schwankungen an den Märkten haben zur Folge, dass institutionelle Anleger verstärkt ihre Portfolios über derivative Instrumente absichern - das sind gute Nachrichten für die Eschborner.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 47,9 (Vortag: 90,8) Millionen Aktien im Wert von rund 1,92 (Vortag: 3,71) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner, 9 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.902,08 +0,54% +12,72% DAX-Future 11.898,00 +0,51% +12,35% XDAX 11.901,94 +0,37% +12,48% MDAX 24.921,85 +0,69% +15,44% TecDAX 2.808,20 +0,95% +14,61% SDAX 10.920,36 +0,32% +14,84% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,04 16

May 30, 2019 11:52 ET (15:52 GMT)

