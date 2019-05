FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den jüngsten Kursverlusten - vor allem am Mittwoch - habe sich die Aktienkurse in Europa an Christi Himmelfahrt etwas erholt. Von viel mehr als einer Gegenbewegung wollten Marktteilnehmer aber zunächst nicht sprechen.

Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 11.902 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,6 Prozent auf 3.318 nach oben. In der Schweiz blieb die Börse wegen des Feiertages geschlossen. Am Devisenmarkt tat sich wenig. Der Dollar behauptete seine jüngsten Gewinne, weil er als sicherer Hafen derzeit gesucht ist.

An der übergeordneten Nachrichtenlage hat sich kaum etwas verändert. Weiterhin ist der US-chinesische Handelskonflikt das beherrschende Thema und bewegt je nach aktueller Entwicklung die Finanzmärkte. China hat den USA nun "Wirtschaftsterrorismus" vorgeworfen.

"Der Handelskonflikt zwischen den USA und China läuft Gefahr, über einen "Point of no return" hinaus zu eskalieren", warnte NN Investment Partners. Der Zollstreit gefährde das Ertragswachstum und die Gewinnmargen für die globalen Aktienmärkte. "Das Wachstum im globalen Industriesektor verlangsamt sich immer noch beunruhigend", sagte Paul Zemsky, Chief Investment Officer bei Voya Investment Management. Seiner Meinung nach dürften sich die USA zwar behaupten können, für den Rest der Welt werde das aber immer fragwürdiger.

Axel Springer soll von der Börse genommen werden

Im Mittelpunkt stand am Freitag Axel Springer. Mit einem Kurssprung von 22,2 Prozent auf 55,10 Euro reagierte die im MDAX notierte Aktie auf die Nachricht, dass die Verlagsgruppe mit der Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) über einen möglichen Einstieg verhandelt. Demnach soll KKR ein Angebot an die übrigen Aktionäre unterbreiten.

Friede Springer, die von ihr gehaltene Großaktionärin Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co und Vorstandschef Mathias Döpfner beabsichtigen derweil nicht, Aktien im Rahmen der Transaktion zu veräußern.

Ein Rückzug von der Börse räume Axel Springer mehr Freiraum für größere Übernahmen ein, kommentierte Berenberg. Die Experten sehen darin zudem einen Vorboten einer möglichen Konsolidierungswelle im Anzeigengeschäft. So habe KKR auch für Scout24 geboten. Allerdings werde KKR eine hohe Prämie für Axel Springer zahlen müssen, prognostizieren die Analysten. Sie rechnen mit etwa 60 Euro je Aktie.

Am Vortag war in der Medienbranche bekannt geworden, dass der italienische Medienkonzern Mediaset neuer Großaktionär von Prosieben wird. Prosieben gaben um 0,4 Prozent nach, nachdem sie am Dienstag nach einem fulminanten Start nur mit einem moderaten Plus aus dem Handel gegangen waren.

Ebenfalls im Mediensektor legten in London Daily Mail nach Vorlage von Geschäftszahlen Zahlen um 9,6 Prozent zu.

Remy Cointreau schlossen in Paris 3,9 Prozent fester. Im Handel verwies man auf die Übernahmepläne des französischen Spirituosenherstellers. Das Unternehmen verhandelt exklusiv mit der Familie Brillet über den Kauf der Marke Maison de Cognac JR Brillet.

Börsenbetreiber profitieren von Verunsicherung der Anleger

Während die Angst vor einer Eskalation des US-chinesischen Handelskonflikts die Stimmung an den Börsen drückt und die Volatilität in die Höhe treibt, erfreuen sich die Aktien von Börsenbetreibern zunehmender Beliebtheit. Die Unsicherheiten und Schwankungen an den Märkten haben nämlich zur Folge, dass institutionelle Anleger verstärkt ihre Portfolios über derivative Instrumente absichern. Deutsche Börse gewannen 1,4 Prozent, Euronext 1,8 Prozent und LSE 2,1 Prozent.

Gegen den Tagestrend ging es für Lufthansa um 0,4 Prozent nach unten, IAG und Air France-KLM schlossen wenig verändert. Die jüngste Schwäche des Ölpreises ist eigentlich eine gute Nachricht für den Sektor, nicht aber wenn sie Ausdruck für eine erwartete Wirtschaftsabschwächung ist. Nach Einschätzung der UBS machen sich die Anleger vor allem Sorgen wegen des Sommergeschäfts und weniger wegen der Überkapazitäten in der Branche.

Der dänische Pharmahändler Abacus Medicine hat unterdessen seinen für Freitag geplanten Börsengang erneut verschoben. Als Grund nannte die Gesellschaft das "ungünstige Marktumfeld".

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.318,15 +20,34 +0,6% +10,6% Stoxx-50 3.068,74 +9,89 +0,3% +11,2% Stoxx-600 372,07 +1,56 +0,4% +10,2% Frankfurt XETRA-DAX 11.902,08 +64,27 +0,5% +12,7% London FTSE-100 London 7.218,16 +32,86 +0,5% +6,8% Paris CAC-40 Paris 5.248,91 +26,79 +0,5% +11,0% Amsterdam AEX Amsterdam 545,43 +4,56 +0,8% +11,8% Athen ATHEX-20 Athen 2.094,23 +54,32 +2,7% +30,2% Br ssel BEL-20 Bruessel 3.455,50 +22,89 +0,7% +6,5% Budapest BUX Budapest 41.075,87 +159,45 +0,4% +5,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 112.405,21 +3603,93 +3,3% -1,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.045,81 +18,55 +0,4% +7,0% Madrid IBEX-35 Madrid 9.157,80 +77,30 +0,9% +7,2% Mailand FTSE-MIB Mailand 19.947,92 -52,02 -0,3% +10,6% Moskau RTS Moskau 1.286,52 +10,60 +0,8% +20,7% Prag PX Prag 1.043,62 +3,11 +0,3% +5,8% Warschau WIG-20 Warschau 2.221,56 +34,11 +1,6% -2,4% Wien ATX Wien 2.920,88 +16,57 +0,6% +6,1% Zürich SMI Zuerich Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1136 +0,00% 1,1135 1,1129 -2,9% EUR/JPY 122,15 +0,13% 122,11 121,73 -2,9% EUR/CHF 1,1221 +0,01% 1,1219 1,1217 -0,3% EUR/GBP 0,8828 +0,14% 0,8814 0,8818 -1,9% USD/JPY 109,69 +0,13% 109,69 109,38 +0,0% GBP/USD 1,2615 -0,14% 1,2632 1,2621 -1,2% Bitcoin BTC/USD 9.016,75 +4,14% 8.727,75 8.725,50 +142,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,59 58,81 -2,1% -1,22 +21,8% Brent/ICE 67,36 69,45 -3,0% -2,09 +22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,89 1.279,60 +0,6% +7,29 +0,3% Silber (Spot) 14,51 14,43 +0,6% +0,08 -6,4% Platin (Spot) 796,81 795,00 +0,2% +1,81 +0,0% Kupfer-Future 2,65 2,67 -0,6% -0,02 +0,4% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2019 12:10 ET (16:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.