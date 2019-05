Skai ist speziell dafür konstruiert, die Mobilität auf der Welt zu verändern

Alaka'i Technologies hat heute mit Skai die erste mit Wasserstoffbrennstoffzellen betriebene Lösung für Mobilität in der Luft vorgestellt, mit der die Mobilität auf der Welt transformiert werden soll. Von dem schlanken, schnörkellosen Design über das radikal einfache und sichere Elektroflugzeug für Senkrechtstarts und -landungen (electric vertical takeoff and landing, eVTOL) bis hin zur Brennstoffquelle das System läuft komplett über Wasserstoffbrennstoffzellen wird Skai weltweit eine der sichersten, saubersten und vielseitigsten Lösungen für die Mobilität in der Luft sein.

Die Kernmitglieder des Skai-Teams sind landesweit anerkannte Luftfahrtexperten, Ingenieure und ehemalige Piloten, die leitende Positionen bei NASA, Raytheon, Beech, Cirrus, DayJet und im US-Verteidigungsministerium innehatten. Gemeinsam haben sie an der Vision gearbeitet, einige der dringendsten globalen Herausforderungen in Transportwesen, Energiewirtschaft und Umwelt anzugehen. Skai wurde mitgestaltet von Designworks, dem Studio der BMW-Gruppe für Design-Innovationen. Die kreative Fachkompetenz des Studios trug zur Gestaltung eines erstklassigen Flugzeugs bei. Das Ergebnis ist Skai jegliche unnötige Komplexität, Verschwendung und mögliche Problemstellen wurden weggelassen. Übrig blieben die für das Flugzeug wesentlichen Elemente, die optimiert und so intuitiv wie möglich gestaltet wurden.

"Dieses bemerkenswert beeindruckende Team hat zusammen auf unserer gemeinsamen Erfahrung aufgebaut, um unsere einzigartige und entscheidende Vision zu realisieren und Skai auf den Weg zu einer Transformation des Transportwesens zu bringen", sagte Brian Morrison, Mitbegründer, Präsident und Chief Technology Officer bei Alaka'i Technologies. "Skai bietet praktische, realistische Lösungen für alles von der Minderung der Verkehrsüberlastung bis hin zur Lieferung von Hilfsgütern bei Naturkatastrophen. Skai wird günstige, realistische Anwendungen für kommerzielle und private Märkte, Güter- und Personenverkehr bieten."

Im Zentrum von Skai steht als eine der revolutionärsten Besonderheiten der Einsatz von Wasserstoffbrennstoffzellen eine in jeder Hinsicht saubere, ökologische Lösung. Die Wasserstoffbrennstoffzellen von Skai haben den Vorteil, dass sie zu 95 Prozent wiederverwendbar sind und der Rest zu 99 Prozent rezykliert werden kann. Ihr Ausstoß ist zuverlässig, sicher und umweltschonend und besteht ausschließlich aus Hitze und Wasser. Das ist eine völlig gegensätzliche Alternative zu herkömmlichen Brennstoff- und Batteriequellen. Dank der Wasserstoffbrennstoffzellen kann Skai auch weitere Entfernungen zurücklegen und eine größere Nutzlast transportieren.

"Die Mobilität in der Luft ist ein sehr spannendes und faszinierendes Thema", sagte Holger Hampf, Präsident von Designworks. "Unser Fokus lag bei diesem Projekt darauf, eine neue, verbraucherorientierte Marke ganz neu zu erfinden. Sämtliche Touchpoints digital, physisch und auf die Wartung bezogen mussten dabei berücksichtigt werden. Das Ergebnis ist eine umfassende, anwenderorientierte Lösung, die zweckgerichtet und in jeder Hinsicht attraktiv ist."

Alaka'i Technologies hat mit dem Testprogramm bei der FAA begonnen. Nach einer Zertifizierung wird Skai neue Möglichkeiten für die persönliche Mobilität für alle, effiziente Notfalleinsätze, ökonomische Güterlastverteilung und die Nutzung von Wasserstoffbrennstoffzellen als äußerst zuverlässige, abgasfreie Energiequelle eröffnen.

Eckpunkte zu Skai:

Mitgestaltet von Designworks mit seiner typischen Qualitätsarbeit

Betrieben mit sauberen, abgasfreien Wasserstoffbrennstoffzellen

Reichweite: Bis zu vier Stunden, ca. 400 Meilen

Sechs zuverlässige, leise, effiziente, redundant ausgelegte Elektromotoren

Sitze für bis zu fünf Passagiere

Zuverlässige, fehlertolerante Architektur für Sicherheit und Zuverlässigkeit

Von Menschen gesteuerte Version wird zuerst veröffentlicht, autonome Versionen sollen folgen

Konzipiert für ultimative Sicherheit mit Airframe Parachute

Weitere Informationen: http://skai.co.

ÜBER ALAKA'I

Alaka'i Technologies ist ein neues Unternehmen für Design und Herstellung von Lösungen für die Mobilität in der Luft mit Sitz in Hopkinton, Massachusetts. Alaka'i Technologies wurde 2015 von Brian Morrison gegründet und konnte ein hervorragendes Führungsteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion, Führung und Luftraumintegration (NASA, Raytheon, Beech Aircraft, McDonnell Douglas, Hughes, DayJet, SATSAir, Cirrus, Metro Aviation, Delta Airlines) sowie Erfahrung mit FAA-Zertifizierungen zusammenstellen. Das Team arbeitet seit den 1990er Jahren bei für die Branche richtungweisenden Projekten wie den Programmen NASA AGATE und SATS zusammen. Es hat auch das weltweit erste Fly-by-light-Flugzeug gebaut und geflogen. Heute entwickelt das Team von Alaka'i rechtlich geschützte, progressive Lösungen für die Mobilität in der Luft, die den Transport "von A nach überall" ermöglichen und sauber, einfach, sicher und für jeden zugänglich sind. Letztlich geht es darum, das Transportwesen durch Mobilität auf Wasserstoffbasis zu verändern.

ÜBER DESIGNWORKS

Designworks ist das Design-Innovationsstudio der BMW-Gruppe. Designworks ist der "Architekt der Zukunft" und gestaltet ganzheitliche Systeme, welche die Welt, in der wir leben, beeinflussen und verbessern. Designworks inspiriert die Unternehmen, mit denen es zusammenarbeitet, und fordert sie heraus, sich bei Design, Technologie und Innovationen an die Spitze zu setzen und dort auch zu bleiben. Seit 25 Jahren regt Designworks die BMW-Gruppe sowie eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen mit ehrgeizigen Visionen für die Zukunft an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190530005696/de/

Contacts:

John Moore

Press@alakai.com