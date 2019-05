Die weltweiten Ausgaben für Einzelhandelstechnologie werden 2019 ca. 203,6 Mrd. US-Dollar ausmachen, so eine neue Forschungsstudie von Tech, eine Kooperation von Retail Week und dem World Retail Congress. Diese beträchtliche Zunahme (gegenüber 2018 wird ein Anstieg von 3,6 erwartet) erfolgt in einer Phase, in der Besitzer physischer Ladengeschäfte sich bemühen, neben anderen Prioritäten das Offline-Shopping um eine erweiterte digitale Dimension zu bereichern. Die Notwendigkeit, Kunden auf neue Weisen anzusprechen und mit ihnen zu interagieren, während gleichzeitig Bestände und Promotions effektiver und kosteneffizienter verwaltet werden müssen, treibt dadurch auch die internationalen IT-Ausgaben in die Höhe.

Der neue Bericht A world in motion: Retail digital transformation across the globe, and the technology supporting it" (etwa: Eine Welt in Bewegung: die weltweite digitale Transformation im Einzelhandel und die Technologie zu ihrer Unterstützung) identifiziert auch spezifische Trends in bestimmten Ländern:

In Frankreich geben 90 der Einzelhändler an, dass eine neue Denkweise der Führungskräfte erforderlich ist. Die Hälfte setzt bereits Robotik ein, und KI ist ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung.

geben 90 der Einzelhändler an, dass eine neue Denkweise der Führungskräfte erforderlich ist. Die Hälfte setzt bereits Robotik ein, und KI ist ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung. In Deutschland haben Einzelhändler ein ausgeprägteres Verständnis, wie Technologie sich auf ihre Geschäfte auswirkt. 60 investieren z. B. in Voice-Technologie.

haben Einzelhändler ein ausgeprägteres Verständnis, wie Technologie sich auf ihre Geschäfte auswirkt. 60 investieren z. B. in Voice-Technologie. In Russland stimmten alle Einzelhandels-Führungskräfte überein, dass die digitale Transformation eine neue Denkweise der Unternehmensführung erfordert. Drei von vier Einzelhändlern gaben zu, derzeit nicht die nötigen Mitarbeiter mit den erforderlichen Skillsets zu haben. 75 der befragten Führungskräfte nutzen derzeit KI, während keine von ihnen visuelle Suchfunktionen verwenden.

stimmten alle Einzelhandels-Führungskräfte überein, dass die digitale Transformation eine neue Denkweise der Unternehmensführung erfordert. Drei von vier Einzelhändlern gaben zu, derzeit nicht die nötigen Mitarbeiter mit den erforderlichen Skillsets zu haben. 75 der befragten Führungskräfte nutzen derzeit KI, während keine von ihnen visuelle Suchfunktionen verwenden. In Großbritannien erwartet ein Drittel der Einzelhändler, in den nächsten 18 Monaten sechsstellige Summen in Technologie zu investieren. Dabei stehen Tools für visuelle Suchen weit oben auf der Liste. Sie sollen Kunden helfen, das Gesuchte intuitiver zu finden.

Es ist umfassend belegt, dass Einzelhändler in allen diesen reifen westlichen Märkten hohem Druck ausgesetzt sind. Der kontinuierliche Aufstieg und die zunehmende Verfeinerung beim E-Commerce zwingen Einzelhändler dazu, Kosten sowie betriebliche Effizienzen zu prüfen und ihren Kunden auf neuartige Weise eine Wertschöpfung zu bieten. Dazu müssen digitale und physische Erfahrungen auf neue Art kombiniert werden. Online-Einzelhändler müssen ebenfalls weiterhin für Innovation sorgen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, Kunden zu halten und sie dazu zu bringen, mehr bei ihnen auszugeben.

Es dauert lange, um Pläne für Augmented- bzw. Virtual-Reality-Tools zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses umzusetzen, doch finden bei Einzelhändlern in den USA und in Großbritannien gerade umfassende Tests statt.

In Frankreich hat sich Carrefour mit Google zusammengetan, um die Innovation zu fördern und eine Strategie zu entwickeln, bei der Technologie eine Führungsrolle übernimmt. Die Partnerschaft umfasst Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die Implementierung neuer Google-Kommunikations- und Kooperationssoftware sowie die Schaffung des Carrefour-Google-Innovationslabors. Der Fokus liegt außerdem auch darauf, welche Rolle sprachfähige Technologie im Einzelhandel der Zukunft spielen wird.

Weitere Informationen finden Sie hier

Ende

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190530005716/de/

Contacts:

Kate Chaundy

retailweektech@propellergroup.com