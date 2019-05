Die großen osteuropäischen Aktienmärkten haben am Donnerstag teils deutlich zugelegt. Unterstützung lieferte eine freundliche Eröffnung der Wall Street sowie ein positives europäisches Marktumfeld.

Insbesondere Kursgewinne bei den Energieunternehmen beflügelten den Warschauer Wig-30 . Der polnische Leitindex gewann 1,51 Prozent auf 2554,91 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,30 Prozent auf 57 609,65 Zähler.

Unter den Energiewerten kletterten die Aktien von PGE um fast 6 Prozent. Energa und Enea gewannen jeweils mehr als 4 Prozent.

Schwächer zeigten sich die Aktien der ING Bank Slaski mit einem Abschlag von mehr als 1 Prozent. Außerdem erholten sich die Tauron-Papiere von ihren jüngsten Kursverlusten. Das schlesische Unternehmen hatte am Vortag den Verkauf von Vermögenswerten und die Rückkehr zu erneuerbaren Energiequellen angekündigt. Anleger reagierten skeptisch und die Aktien waren um mehr als 5 Prozent abgesackt.

Der Bux legte um 0,39 Prozent auf 41 075,87 Einheiten zu und schloss den fünften Handelstag in Folge mit Gewinnen. Trotzdem steuert der ungarische Leitindex für den Monat Mai auf ein Kursminus von mehr als 3 Prozent zu.

Die ungarische Regierung will mit Steuersenkungen für mehr Wachstum und neue Jobs sorgen. Finanzminister Mihaly Varga kündigte an, die Lohnsteuer ab Juli von 19,5 auf 17,5 Prozent zu senken. Gesenkt werden soll auch der Mehrwertsteuersatz für Beherbergungsleistungen auf 5 Prozent. Zudem solle die Steuerverwaltung verschlankt werden. Die Wirtschaft wuchs im ersten Quartal mit 5,3 Prozent so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr, doch droht ihr Gegenwind angesichts der mauen Konjunktur in der Eurozone, ihrem wichtigsten Handelspartner.

Unter den Schwergewichten zogen die Aktien von Mol um mehr als 1 Prozent an. Dem gegenüber gaben die Papiere von Gedeon Richter nach ihrem jüngsten Kursanstieg wieder leicht nach. Die Aktien des Pharmaunternehmens hatten zu Beginn der Woche grünes Licht der US-Gesundheitsbehörde für das gemeinsame Medikament "Cariprazine" mit dem irischen Partner Allergan gegen Depression erhalten.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,30 Prozent auf 1043,62 Punkte. Damit beendet er seine Verluststrecke von drei Tagen.

Branchenseitig zeigten sich die Bankwerte mit Aufschlägen. Folglich legten Komercni Banka minimal zu und Moneta Money Bank gewannen 0,67 Prozent.

Unterdessen bauten die Aktien des Versorgungsunternehmens CEZ ihre Vortagesgewinne weiter aus und zogen um mehr als 1 Prozent an. Ans Ende der Kurstafel fielen die Papiere von TMR um knapp 1 Prozent.

In Moskau stieg der RTSI um 0,83 Prozent auf 1286,52 Punkte./mad/APA/la/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0099 2019-05-30/19:40