Neben Evotec war, ist und bleibt MorphoSys (WKN: 663200) in meinen Augen das beste deutsche Biotechunternehmen. Genau genommen sind diese beiden Gesellschaften jedoch auch die einzigen beiden ernsthaften Investitionsmöglichkeiten im deutschen Biotechsektor. Dabei würden beide Aktien in den USA keine besonders große Rolle spielen. So lägen sie von der Marktkapitalisierung her irgendwo um Platz 40 im NASDAQ Biotechnology Index.

Aus meiner Sicht ist das traurig. Denn dies untermauert einmal mehr, wie eine falsche Politik die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Branchen und damit des Landes ausbremst. Nicht umsonst konzentrieren sich daher Evotec und MorphoSys schon länger auf den US-Markt. So hat Evotec zunächst Aptuit und zuletzt Just Biotech (wir berichteten) in den USA übernommen, wohingegen MorphoSys vergangenes Jahr sogar eine Kapitalerhöhung in den USA durchgezogen hat.

