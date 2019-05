Weltweites Interesse an dem ca. 1500 Quadratmeter großen Anwesen in Oak Glen während der Online-Auktion am 28.Juni erwartet

Im kommenden Monat findet die Versteigerung eines ca. 1500 Quadratmeter großen Mountain-Chalets in Oak Glen bei einer Online-Auktion von Concierge Auctions statt. Das unter dem Namen "Eagle Crest" bekannte Anwesen liegt auf einem 1800 m hohen Gipfel inmitten einer 342 Hektar großen Berglandschaft es handelt sich um die höchstgelegene Immobilie in Privatbesitz in ganz Südkalifornien. Das für 21,5 Mio. USD gelistete Anwesen mit der Anschrift 40288 Pine Bench Road wird in Kooperation mit Craig Strong von Compass ohne Mindestpreis versteigert. Interessenten können ihre Gebote vom 26.bis 28.Juni über den globalen Online-Marktplatz von überall auf der Welt einreichen.

"Die Auktion bietet eine unglaubliche Möglichkeit, einen eigenen, abgeschiedenen Rückzugsort in den Bergen von Südkalifornien zu erwerben", so Strong. "Das Anwesen begeistert durch seine einzigartige Innenausstattung mit Auftragsarbeiten von Künstlern und Orten aus aller Welt. Ein ähnliches Heim in dieser Qualität und Detailverliebheit zu erschaffen, würde Jahre dauern und ein umfassendes Budget erfordern."

Zu den architektonisch hervorstechenden Highlights des Anwesens mit fünf Schlafzimmern zählen gewölbte Holzdecken, großflächige Fenster mit atemberaubender Aussicht auf den Ozean, maßgeschneiderte Einbaumöbel aus Erlenholz, 3-Rivers-Granitböden aus dem Wasatch Mountain Range sowie von Tischlern gefertigte, maßgeschneiderte Innentüren aus solidem Holz.

Der Innenbereich bietet eine geräumige Küche mit hochwertiger Ausstattung, beispielsweise von Braun, Bosch, Sub Zero und Wolfe; ein Esszimmer mit raumhohen Natursteinwänden; eine Master Suite mit Kaminofen und handgearbeitetem Kaminsims, Kaffeebar, zwei nach Norden und Süden ausgerichteten Balkone, Trockensauna, einem geschützten Freisitz mit integriertem Whirlpool; ein separates, abgeschlossenes VIP-Apartment mit Küche, einem Kino mit Kinokasse und Sitzplätzen für 17 Besucher, einem Billardraum mit 9-Fuß-Turnierbillardtisch, Weinzimmer mit Weinschrank von Sub-Zero, einem professionell ausgestatteten Fitnessraum mit einem Pilates- und Bräunungsraum sowie einer 381 Quadratmeter große Garage mit sechs Stellplätzen, Laden und Carport.

Die Außenanlagen bestehen aus einem dramatischen, 45 Meter langen, natürlichen Flusslauf, der in eine Wasserlandschaft umgestaltet werden kann, zwei Scheunen, dem Haus für einen Hausmeister und einem bestücktem Fischteich; hinzu kommen uneingeschränkte, von Arrowhead Water getestete und genehmigte Wasserrechten und ein unendlich scheinendes, 342 Hektar großes Hinterland.

