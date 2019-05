Jefferies hat heute die Ernennung von Christopher Wood zum Global Head of Equity Strategy bekannt gegeben. Christopher Wood, der zuvor für die asiatische Wertpapierfirma CLSA tätig war, wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten bei fast allen großen Brokerumfragen Asiens zum führenden Aktienstrategen gewählt. Zu seinem Team gehören außerdem Frances Lai und Joe Man.

Gleichzeitig veröffentlicht Jefferies heute seine erste Ausgabe von Chris Woods berühmter Wochenzeitung "GREED fear". Chris ist seit Juli 1996 fast ununterbrochen Herausgeber dieser Wochenzeitschrift mit bisher 1.269 erschienenen Ausgaben.

"Wir freuen uns, Chris Wood an Board von Jefferies begrüßen zu können", so Peter Forlenza, Global Head of Equities, Jefferies. "Mit einer Reihe von Ernennungen bei der asiatischen Plattform während der letzten Wochen, die heute mit dem Start von Chris Woods "GREED fear" gekrönt wurden, hoffen wir, mit unseren Anstrengungen und Expansionszielen für ganz Asien die nächste Wachstumsphase zu erreichen."

Vor seinem Einstieg in das Investmentgeschäft arbeitete Wood als Finanzjournalist. Von 1982 bis 1984 arbeitete er für die in Hongkong ansässige Far Eastern Economic Review und von 1984 bis 1994 für The Economist. In dieser Zeit war Leiter der Büros in New York und Tokio. Während seiner Zeit bei The Economist hat er zudem drei renommierte Bücher als Autor veröffentlicht: "Boom and Bust: The Rise and Fall of the World's Financial Markets", veröffentlicht 1989, "The Bubble Economy: Japan's Extraordinary Speculative Boom of the '80s and the Dramatic Bust of the '90s", veröffentlicht 1992, sowie "The End of Japan Inc.: And How the New Japan Will Look", veröffentlicht 1994.

Jefferies Group LLC, das größte unabhängige globale Investmentbanking-Unternehmen mit umfassendem Service, ist in den USA ansässig und betreut Kunden seit über 55 Jahren. Jefferies ist führender Anbieter von Analysen, Expertise und Transaktionsabwicklung für Investoren, Unternehmen und Regierungen. Unser Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Investmentbanking-, Beratungs-, Verkaufs- und Handels-, Research- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen für alle Produktsegmente in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190530005789/de/

Contacts:

Ansprechpartner:

Richard Khaleel

1-212-284-2556

rkhaleel@jefferies.com