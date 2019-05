An den US-Börsen standen die Zeichen am Donnerstag trotz anhaltender Handelssorgen auf Erholung. Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank stützte die Kurse.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat der Wall Street am Donnerstag das erste Plus der Woche beschert. In New York wurde mit Freude die Äußerung von US-Präsident Donald Trump aufgenommen, die Gespräche mit China liefen gut. Allerdings sei Unsicherheit weiter die Haupttriebfeder am Markt, sagte Peter Kenny, Gründer von Kenny's Commentary.

Investoren versuchten abzuschätzen, wie stark der Zollstreit zwischen den USA und China die Konjunktur belasten wird, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. "Es sieht so aus, als ob er das Wachstum dämpft, aber nicht so stark, dass er eine Rezession auslöst." Zudem stützten Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank die Kurse.

Die Indizes im Überblick

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,2 Prozent auf 25.170 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte um 0,2 Prozent auf ...

