Anlässlich der Fed-Zinsentscheidung stellt sich die Frage ist, wie die Börsen kurz- und mittelfristig reagieren werden. Führende Kapitalmarktexperten geben ihre Prognosen ab. Michael Herzum, Leiter Macro & Strategy bei Union Investment, senkt den Daumen. Für ihn ist kein unmittelbarer Börsenboom in Sicht: "An den Kapitalmärkten rechnet man bereits seit geraumer Zeit mit Lockerungen in der US-amerikanischen ...

