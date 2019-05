Freiburg (ots) - Der Anstieg im Mai ist im hohen Maße der korrigierten Statistik zuzuschreiben, nur ein vergleichsweise kleiner Anteil geht auf das Konto der schwächer gewordenen Konjunktur. Das ist bemerkenswert. (...) Die Binnenkonjunktur wird die Wirtschaft noch eine ganze Weile tragen. Von einer schon bald kommenden dramatischen Unterbeschäftigung kann also keine Rede sein. Trotzdem sollte man sich von der Erwartung verabschieden, dass die Arbeitslosigkeit wie zuletzt von Monat zu Monat fällt. Wie schon so oft gesagt: Die fetten Jahre sind vorbei. http://mehr.bz/bof8528



